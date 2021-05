HBO, Victoria döneminde geçen bilim-kurgu drama The Nevers için gün sayıyor. ...

Bir yıl önce, daha senaryosu yazılmadan tam sezon onayı alan, HBO'da yayınlanacak epik bilim-kurgu The Nevers dizisinin oyuncuların neredeyse tamamı belli oldu....

Tong Wars – Wong Kar Wai: Son filmi The Grandmaster‘dan sonra herhangi bir film çekmeyen Wong Kar Wai’nin Tong Wars adlı bir dizi hazırladığı açıklanmıştı. Amerika’nın Çin Mahallesi’nde geçecek...

En son Assassin’s Creed filmini vizyona çıkaran yönetmen Justin Kurzel şu sıralar Russell Crowe ve Nicholas Hoult‘lı dönem filmi The True History of the Kelly Gang‘in çekimlerine hızla devam...