Bütün kariyeri boyunca neredeyse tüm çalışma arkadaşlarına zorbalık ve tehditle iş yaptırdığı ortaya çıkan Joss Whedon’ın Gal Gadot’yu da Justice League çekimlerinde zor durumda bıraktığı anlaşıldı.

Justice League’i stüdyo müdahalesiyle Zack Sneyder’dan alan Whedon, yeni çekimler için Gadot isteksiz davranınca “Kariyerini bitirmekle ve hayatını zehir etmekle” tehdit etmiş. Whedon’ın kötü davranışları sette de sürmüş ve hakaretlerle dolu bir çekim süreci yaşanmış.

Gal Gadot’nun son haftalardaki röportajlarındaki iddialarına göre Kavgalar sırasında Wonder Woman’ın yönetmeni Patty Jenkins de Whedon’ın hakaretlerinden nasibini almış.

Gadot’dan önce Cyborg’u canlandıran Ray Fisher da Whedon’ın “iğrenç, tacizkar, profesyonellikten uzak ve kabul edilemez” davranışlarda bulunduğunu açıklamıştı.