Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot ve Vincent Macaigne usta yönetmen Cedric Kahn’ın Joyeux Anniversaire isimli aile draması için bir araya geldi.

Yönetmen: Bar des rails, Trop de bonheur, A Better Life, Wild Life ve The Prayer gibi uluslararası festivallerde sayısız ödül almış önemli filmlerin yönetmeni Cédric Kahn

Oyuncular: Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne, Laetitia Colombani, Alain Artur’dan oluşan kadro, her yönetmenin bir araya getirmek isteyeceği kalitede…

Konu: Cédric Kahn’ın, Fanny Burdino ve Samuel Doux ile birlikte kaleme aldığı senaryo annelerinin doğumgününü kutlamak için yazlık bir evde bir araya gelen bir ailenin yaşadıklarını anlatacak. Herşey normal bir şekilde devam ederken, 4 yıl önce iz bırakmadan ortalıktan kaybolan kızkardeş geri döner ve herkes için büyük bir sınav başlar.

Gösterim ve Notlar: Çekimlere bu hafta başlandı. Fransa’da 2018 kış vizyonuna hazır olacağı söylenebilir.