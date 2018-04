Elizabeth Olsen’lı filmi Martha Marcy May Marlene‘le dikkatleri çeken, bu filmden sonra nedense başka bir film çekmeyen, son birkaç yıldır Michelle Williams’lı Janis Joplin biofilmini hazırlayan yönetmen Sean Durkin sonunda setlere dönecek. Durkin’in sıradaki filmi The Nest olacak. Filmin başrolleri Jude Law‘la Carrie Coon‘a teslim edildi. FilmNation ve BBC Films ortaklığında çekilecek bu film psikolojik gerilim türünde olup bir aileye odaklanacak. Filmin merkezinde iddialı girişimci Rory (Law) yer alacak. Rory ailesiyle birlikte yeni iş fırsatları için İngiltere’ye bir malikaneye taşınır ama eşi ve çocukları ABD’deki güvenli banliyölerinden İngiltere’ye taşındıktan sonra umutsuzluğa kapılırlar. Malikanenin ürkütücü yüzü ailenin yaşamını katlanılmaz hale getirir, ailenin her bireyi yıkıma doğru ilerlemeye başlar.

Filmin çekim tarihi duyurulmadı. Law şu sıralar epey yoğun durumda. Şu sıralar Captain Marvel‘da rol alan aktör haziranda Blake Lively’li aksiyon filmi The Rhythm Senction‘da oynayacak (bu filmin çekimleri Lively’nin çekimler sırasında geçirdiği kaza nedeniyle duraklatılmıştı, çekimlere haziranda devam edilecek). Aktörü bu yıl Woody Allen’ın filmi A Rainy Day in New York‘ta, Fantastic Beasts serisinin ikinci filminde ve Natalie Portman’la ikinci kez çalıştığı müzikal film Vox Lux‘ta izleyebileceğiz. Coon’ı ise bu yıl Steve McQueen’in filmi Widows‘da izleyeceğiz. Durkin’in Janis Joplin biofilminin çekilip çekilmeyeceği belli değil.