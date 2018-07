Birkaç yıl önce Paolo Sorrentino sevilen dizisi The Young Pope‘un devamı olan The New Pope‘u Loro filminden sonra çekeceğini açıklamıştı. Loro‘yu iki bölüm halinde İtalya’da vizyona çıkartan Sorrentino sıradaki projesi The New Pope‘un hazırlıklarına başladı. Amerika’da HBO kanalında yayınlanacak dizinin başrollerini Jude Law‘la John Malkovich üstlenecekler. Malkovich diziye adını veren yeni papayı oynayacak. Law da The Young Pope‘taki rolünü (Papa Pius XIII) tekrar oynayacak. Konusu henüz açıklanmayan The New Pope‘un çekimlerine bu kasımda İtalya’da başlanacak. Şimdilik diziyle ilgili bildiklerimiz bunlar.