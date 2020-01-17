Apple TV+, önemli isimleri sadece kendilerine içerik üreteceği anlaşmalarla bağlamayı sürdürüyor. Seinfeld ekibinden, daha sonra başarılı ve büyük bir projeye imza atabilen tek oyuncu olan Julia Louis-Dreyfus, Apple TV + ile anlaşma imzaladı.

Louis-Dreyfus’un, yapımcı ve başrol oyuncusu olarak yer alacağı içeriklerle ilgili henüz ayrıntılı açıklama yok… Usta oyuncu anlaşmayı “Apple’a bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda menajerlerime de ödemelerimi AirPod’la alacağım bir anlaşma sağladıkları için teşekkür ediyorum” esprisiyle duyurdu…