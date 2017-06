Kariyerinin başından beri dizilerde en fazla konuk oyuncu olarak yer alan Julia Roberts bu yıl ilk mini dizisi Today Will Be Different‘ın çekimlerine başlayacak. HBO’da yayınlanacak dizinin ayrıntılarını şurada yazmıştık. Bugün gelen haberlere göre, Today Will Be Different aktrisin başrolünü üstleneceği tek dizi olmayabilir. Mr. Robot dizisinin yaratıcısı Sam Esmail’in hazırladığı Homecoming adlı dizinin de başrolünü üstlenebilir Roberts. Esmail aktrisle görüşmelere başladı.

Homecoming, Gimlet Media’nın kasımda yayınladığı aynı adlı podcastinden uyarlanacak, politik gerilim türünde olacak, hükümetin bir tesisinde sosyal hizmet uzmanının gizli görevine odaklanacak. Haberlere göre Homecoming‘le Today… dizilerinin çekimleri çakışmayacak, yani Roberts birisini tercih etme durumunda kalmayıp ikisinde de rol alabilecek.