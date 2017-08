Julia Roberts daha önce Crime Story (1987), Miami Vice (1988), Friends (1996), Law & Order (1999) gibi dizilerde konuk oyuncu olarak bir veya iki bölümde yer almış ama hiçbir zaman bir dizinin başrolünü üstlenmemişti. Aktris sadece filmlerde başrolde veya yardımcı rolde yer almıştı. Ama bu durum gelecek yıl değişecek. Roberts, Maria Semple’ın kaleme aldığı roman Today Will Be Different‘tan uyarlanacak aynı adlı mini dizinin başrolünü ve yapımcılığını üstlenmeyi kabul etti ve sözleşmeyi imzaladı. Semple’ın senaryosunu yazacağı dizi, Eleanor Flood adlı karakterin bir gününe odaklanacak. Berbat bir dönem geçiren Eleanor sabah uyandığında o günün farklı olacağını kendisine söyler ve o günü iyi geçirmeye çalışır. Ama işler yolunda gitmez, oğlu hasta numarası yapmaya başlar, Eleanor yanlış kişiyle evlendiğini düşünür, eski bir arkadaşı da çıkagelince plan büsbütün bozulur. Dizinin yayınlanacağı kanal şimdilik belli değil.

Meryl Streep’in The Nix adlı dizide, Robert De Niro & Julianne Moore’un David O. Russell’ın 13 bölümlük dizisinde, Jonah Hill & Emma Stone’un Netflix’in Maniac adlı dizisinde, Amy Adams’ın HBO dizisi Sharp Objects‘te ve Natalie Portman’ın We Are All Completely Beside Ourselves dizisinde rol alacaklarını da belirtelim. Semple’ın Where’d You Go, Bernadette? adlı romanı Richard Linklater tarafından Cate Blanchett’ın başrolünde sinemaya uyarlanacak.