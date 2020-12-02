The Morning Show, ilk sezon yaşadığı başarının ardından kadrosunu bu sefer de Julianna Margulies ile güçlendirdi.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Bel Powley, Karen Puttman ve Desean Terry’nin ilk sezondaki rollerini tekrarlayacağı dizide kadroya daha önce Greta Lee, Ruairi O’Connor ve Hasan Minhaj katılmıştı.

Marguiles, dizide Laura Peterson isimli bir sunucuyu canlandıracak. Oyuncunun daha örce ER ve The Good Wife ile 10 Emmy adaylığı ve 3 ödülü bulunuyor.