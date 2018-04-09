Japon sinemasının usta yönetmenlerinden Hirokazu Koreeda şu sıralar yeni filmi Shoplifters‘ın son aşamalarıyla meşgul durumda. Cannes Film Festivali’nde gösterilebilecek bu film, Japonya’da haziranda vizyona girecek. Bu filmden sonraysa Koreeda iki usta oyuncu Juliette Binoche ve Catherine Deneuve‘yla çalışacak. Allocine’nin haberine göre Fransız aktrislerle Koreeda’yı buluşturacak proje yönetmenin Binoche’lu Clouds of Sils Maria filmini izledikten sonra ortaya çıkmış. Yönetmen yeni projesi için bu filmden esinleniyor. Binoche senaryodaki erkek karakterin Ethan Hawke düşünülerek kaleme alındığını belirtmiş. Yani filmde Hawke da rol alabilir. Aktrisin açıklamasına göre, Deneuve bir aktrisi oynayacak. Binoche ise aktrisin senarist kızına hayat verecek. Konusu ve adı açıklanmayan filmin çekim tarihi de belli değil. Binoche’u bu yıl Claire Denis’in filmi High Life‘ta, Naomi Kawase’nin filmi Vision‘da ve Olivier Assayas’ın komedisi Non Fiction‘da, gelecek yılsa Celle que vous croyez filminde izleyebileceğiz.