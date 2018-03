Fransız yıldız Juliette Binoche ara vermeden filmlerde rol almaya devam ediyor. Usta aktrisin başrolünü üstlendiği Fransız filmi Celle que vous croyez/The One You Believe‘in çekimlerine 28 şubatta başlanmış. Daha önce beş film çeken yönetmen Safy Nebbou filmi yönetiyor. Aktrise François Civil, aktris/yönetmen Nicole Garcia, Guillaume Gouix, Claude Perron ve Jules Houplain eşlik ediyorlar. Julie Peyr’in kaleme aldığı film Camille Laurens’ın aynı adlı romanından uyarlandı.

Filmin merkezinde 50 yaşındaki boşanmış, iki çocuklu bir öğretmen olan Claire (Binoche) yer alıyor. Pek de güvenilmeyecek bir âşığı olan Claire, Ludo adlı bu kişiyi daha iyi tanımak için Clara adıyla sahte Facebook hesabı açar ve bu hesapla Ludo’nun arkadaşı Alex’i taciz etmeye başlar. Film olayları pek çok karakterin bakış açısından aktaracak, ilişkilerdeki yalanları ve gerçekleri sorgulayacak. Vizyon tarihi henüz belirlenmedi. Binoche’u bu yıl Claire Denis’in Robert Pattinson’lı bilimkurgu filmi High End‘te, Naomi Kawase’nin yeni draması Vision‘da ve Olivier Assayas’ın Guillaume Canet’li komedi filmi Non Fiction‘da izleyebileceğiz. Aktris yazın usta aktör Alain Delon’la birlikte La maison vide filminde rol alacak.