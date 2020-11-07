Pandemi süreci içerisinde yeniden çekimlere başlayan ilk büyük bütçeli film Jurassic Park: Dominion’ın çekimleri, 1,5 yılı aşkın bir sürenin ardından tamamlandı. Geniş ve titiz sağlık protokolleriyle tekrar çekimlerine başlanan filmin yapımcıları, Covid-19 önlemleri kapsamında sağlık önlemleri için toplam 8 milyon dolar harcadıklarını açıkladı.

İngiltere’de Pinewood Stüdyoları’nda çekilen Jurassic Park: Dominion setinde çalışan görevlilere çekim süresince özel olarak görevlendirilen doktorlar tarafından 100 gün içerisinde 40,000 adet test uygulandı. Uygulunan testlerinden ardından 100 çalışanda Covid-19 testi pozitif çıktığı açıklandı. Ancak bu durum The Batman’in çekimlerinde olduğu gibi prodüksiyonun durdurulmasına neden olmadı ve filmin çekimleri aynı hızla tamamlandı.

Pinewood Stüdyoları’na filmin yapımcıları tarafından prodüksiyon çalışanları için ek olarak 1,800 adet sağlık uyarı tabelası, 150 adet el dezenfektanı ve 60 adet ekstra el yıkama musluğu yerleştirildi. Ayrıca 1,000 adet çalışana her gün, günde 2 saat süren ateş ölçümü de yapıldı. Kontrolü yapılan çalışanlar dışında stüdyoya giriş çıkışın yapılması da tamamen durduruldu.

Filmin çekim süreci hakkında açıklamalarda bulunan yönetmen Colin Trevorrow, “Hiçbir filmin çekimine bu kadar adanmış hissetmemiştim. Bu film tamamen birlikte yaşama ve hayatta kalma mücadelesi ile ilgili. Bu süreç de bize farklı jenerasyonlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu ve birbirimizi korumamız gerektiğini öğretti.” açıklamasında bulundu.

Filmin çekimlerinin kendisi üzerinde pozitif etkiler bıraktığını da belirten Trevorrow, “Sağlık protokollerinden dolayı filmin oyuncuları setten çok fazla uzağa gidemediler. Böylelikle daha çok sette vakit geçirdiler ve uzaklaşma gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu filmde böyle bir şeyi deneyimlemek ileride çekebileceğimiz filmler için bize birkaç tüyo verdi.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Şubat ayında pandemi nedeniyle çekimleri durdurulan Jurassic Park: Dominion’ın çekimlerine Temmuz ayında tekrar başlanmıştı. Ekim ayında artan salgın nedeniyle çekimleri tekrar durdurulan filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde tekrar başlayarak sonuçlandırıldı. Jurassic Park: Dominion’ın 2022 yılının Haziran ayında vizyona girmesi bekleniyor.