Jurassic Park serisinin üçüncü filmle sona ermesinden yıllar sonra, 2015’te yeni üçlemenin ilk ayağı olan Jurassic World vizyona girmiş, hasılat bir milyar doları aşınca devam filminin hazırlıklarına hemencecik başlanmıştı. İki yıl önce Fallen Kingdom alt başlıklı ikinci film vizyona girip bu kez 1.3 milyar dolar hasılat elde etmişti. Sadece iki filmle 2.5 milyar dolar kazanan Universal’ın Dominion alt başlıklı üçüncü filmle seriyi sonlandırması beklenirken serinin yapımcılarından Frank Marshall yüreklere su serpen (!) bir açıklama yaptı.

Marshall üçüncü filmin yeni bir dönemi başlatacağını söyledi. Yani bu denli para kazandıran seri üçüncü filmle bitmeyecek, bir süre daha sinemaları şenlendirecek (!) Marshall’ın ‘yeni dönem’den kastıysa henüz belli değil. Üçüncü filmi takip edecek yeni filmin bir spinoff mu, devam mı veya yeniden çevrim mi olacağı belirsiz. Serinin başrollerini üstlenen Chris Pratt‘le Bryce Dallas Howard‘ın kontratları bu filmle sona erecek. İkiliyle yeni bir kontrat imzalanmazsa dördüncü filmin başrolleri başka oyunculara teslim edilebilir.

Colin Trevorrow bu yıl Dominion‘ın çekimlerine başlamış, ama çekimlerin üçüncü haftasındayken salgın nedeniyle çekimler durdurulmuştu. Marshall çekimlere İngiliz hükümetinin rehberliğinde yakında dönüleceğini belirtmiş. Yeni filmde Jurassic Park‘ın başrolleri Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill‘i de görebileceğiz. Universal vizyon tarihini henüz değiştirmedi. Film yetiştirilirse 11 Haziran 2021’de vizyona girecek. Bu filmi Netflix için hazırlanan Jurassic World animasyonu takip edecek. Animasyonun merkezinde altı ergen yer alacak, dizi bu ergenlerin parktaki hayatta kalma savaşlarına odaklanacak.