Farklı bir izleme deneyimi yaratmayı hedefleyen ve bu yıl içinde açılışını yaparak 5-12 dakika arasında kısa filmlerle dijital platformlar arasında giriş yapacak Quibi, ilginç projeler açıklamaya devam ediyor.

High Fidelity ve About A Boy başta olmak üzere sayısız romanı ve hikayesi sinemaya uyarlanan Nick Hornby, kendi yazdığı kısa filmlerde Quibi’de olacak… Hornby’nin “Just One Drink” isimli serisinde Laura Dern, bir barmeni oynayacak ve farklı karakterlerin sorunlarını sabırla dinleyip çözümler bulacak…