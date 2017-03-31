En son Michael Fassbender ve Marion Cotillard’lı Assassin’s Creed‘i çeken, ama iyi eleştiriler alamayan Justin Kurzel’in yeni projesi açıklandı. Kurzel, 2. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında geçecek Ruin adlı filmi yönetecek. Ryan ve Mat Firpo’nun kaleme aldığı Ruin bir intikam öyküsüne odaklanacak. Film savaş sırasındaki suçlarından cezalandırılacak isimsiz eski bir Nazi kaptanının SS’in ölüm kadrosunun hayatta kalan üyeleriyle mücadelesini anlatacak. Filmin çekim tarihi açıklanmadı. Kurzel, 2008’de Hindistan’da gerçekleşen terör saldırılarını konu alan The Siege adlı filmi ve psikolojik gerilim türündeki Haven‘ı da çekmeyi planlıyor. Önce hangisini çekeceğini zaman gösterecek. Assassin’s Creed‘in ikinci filminin henüz onaylanmadığını, şirketin oyunu dizileştirmeye hazırlandığını da belirtelim.