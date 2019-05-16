Son sezonu rating rekorlarını kırsa da özellikle senaryosu nedeniyle büyük tepki toplayan Game of Thrones’un tekrarlanması için change.org’da kampanya başlatıldı. “Bu işi becerebilecek 8 yeni yazarla son sezonun tekrarlanmasını istiyorum” şeklinde bir kampanya başlatan Dylan D isimli kullanıcı 15.000 imza hedefi koymuştu. Rakam bugün (16 Mayıs 2019) öğle saatlerinde 350 bin imzayı geçti.

David Benioff ve D.B. Weiss’ın, George RR Martin de kitapları yetiştiremediği için kötü senaryoyla diziyi mahvettiğini belirten kullanıcılar tek çözümün “Tekrar” olduğu konusunda birleşiyor.