Fransız sinemasının yeni yeteneklerinden Jeremie Guez’in üçüncü filmi Kanun, Arnavutluk’tan bir mafya öyküsü anlatıyor.

Başrollerini Wael Sersoub, Tuğba Sunguroğlu ve Arben Bajraktaraj’ın oynadığı filmin çekimleri tamamlanmak üzere. Guez’in yazdığı senaryoda Arnavut mafyasının tetikçilerinden Lorik’in, Sema isimli bir güzel sanatlar öğrencisine aşık olmasını izleyeceğiz. Parçası olduğu çete, gelenekleri ve “kanun”u ortaya koyarak kahramanımızın başına ödül koyacaktır.