Akademi Ödülleri’nde kısa listeler açıklandıkça farklı ve etkileyici yapımlarla karşılaşıyoruz. Kısa animasyon ödülüne aday olan Kapaemahu, bunlardan biri…

– Kapaemahu, 2D animasyonla gerçekleştirilen 8 dakikalık bir animasyon. Waikiki Plajı’nda hala duran 4 “sihirli” taşın geçmişini anlatan mistik bir kısa film. 1500’lü yıllarda Tahiti’den Hawaii’ye gelen 4 şifacının yaşadıklarını aktarıyor.

– Film tarih içinde unutulan bir ayrıntıyı da hatırlatıyor. İnsanlara umut ve şifa dağıtan 4 insanın “mahu” yani trans bireyler olduğunu efsaneye bağlı kalarak anımsatıyor.

– Kapaemahu, kendisi de bir trans birey ve öğretmen olan Hinaleimoana Wong-Kalu tarafından filme alınmış. Dean Hamer ve Joe Wilson filmin arkasındaki diğer isimler. Animasyonlarda ise Daniel Sousa’nın imzası var.