Karakomik Filmler, Kaçamak ve 2 Arada isimli 60 dakikalık ve birbirinden bağımsız hikayelere sahip filmlerden oluşuyor. Bugün iki filmin fragmanı birlikte yayınlandı. Serinin ilk 60 dakikalık filmi Kaçamak’ta, çıktıkları detoks tatilinde uzaylılarla karşılaşan arkadaşların başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor. Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memilli ve Özkan Uğur bu bölümde başrollerde…

İkinci film 2 Arada ise tüm hikaye bir arabalı vapurda geçiyor, Cem Yılmaz Ayzek isimli bir çaycıyı canlandırıyor. Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya, Cem Davran da bu filmde başrol oynuyor…

İki filmin bugün birlikte yayınlanan fragmanlarında 2 Arada’nın daha iyi göründüğünü söylememiz lazım. Kaçamak, artık sinemada alıştığımız “kafadarlar tatile çıkar” komedilerini anımsatırken, 2 Arada özgün bir karaktere ve farklı bir komedi türüne yönelmiş gibi.