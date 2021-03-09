Karakter Analizi’nin bu bölümünde son yılların en iyi bilim-kurgularından The Expanse’in baş karakterlerinden Amos Burton’ı konu ettik.

– The Expanse’in özenle örülmüş ve yazılmış evreninde dünyalı karakterlerinden biri… Bir rastlantı sonucu düştüğü Rocinante’de ilk aşamada en zor ve sert karakter olarak dikkat çekiyor. İlk bölümlerde genel olarak bilek gücüne güvenen ve önüne çıkanları öldürürken hiç bir şey hissetmeyen bir insan olarak görüyoruz. Bu haliyle asker kökenli bir ölüm makinesi sansak da, gelecek sezonlarda tam tersi bir hayat öyküsü olduğunu anlıyoruz.

– Yaşananlar karşısındaki hissizliğinin Baltimore sokaklarında çocukken yaşadıklarından kaynaklandığını özellikle beşinci sezonda ayrıntılı bir şekilde kavrıyoruz. En başta sadece Naomi Nagata’ya olan koşulsuz sadakatini ve güvenini öykü ilerledikçe James Holden ve Alex Kamal’a da sunduğunu görüyoruz. Tehlikeler karşısındaki tutumu ve diğer karakterlerin aksine pek sır saklamaması, başka hesaplara sapmaması nedeniyle Rocinante’nin temel taşı olduğunu söylememiz mümkün.

– Sert görünümüne rağmen dost canlısı tutumuyla Rocinante’ye kısa süre konuk olan insanların da en yakın dostu olmayı başarıyor. Holden ve Naomi dünyaları kurtarmaya çalışırken, Amos en yakınındaki insanların hayatına olumlu etki bırakmayı tercih ediyor. Karşısındakilerle hiç empati kurmadan, kendisinin belirlediği kurallara bağlı kalarak iyi karakter olmayı başarıyor. İlk iki sezonda Amos’u, duygusuz bir robotla karıştırmanız bile mümkünken, son sezonlarda en ısındığınız karakter haline geliyor.

– Amos’un bu kadar sağlam bir karakter olarak çizilmesindeki en büyük pay doğal olarak Wes Chatham’ın… Chatham’ın gerçek hayatta, ekip içindeki durumuna baktığımızda en neşeli karakter olduğunu da görüyoruz. Pandemi dönemindeki youtube yayınlarından, reddit’teki buluşmalara kadar, bir dizi yıldızından çok bir geek olarak görmemiz mümkün.