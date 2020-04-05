Sinema ve TV dünyasında senaristlerin yarattığı, yönetmenlerin yeteneklerini kattığı, oyuncuların da mükemmel bir şekilde canlandırdığı karakterleri analiz ettiğimiz bölümümüzde yeni konuğumuz sinema tarihinin en güçlü kadın karakterlerinden Manuela…

Özellikleri ve Kişiliği:

“Çocuklarımdan önce öleyim” belki de bir anne-baba için en içten temennidir.

Manuela’yı daha filmin ilk dakikalarında, belki de acıların en büyüğünü yaşarken, çok sevdiği oğlunu kaybederken izliyor ve hüznüne ortak olmaya başlıyoruz.

Oğlu Esteban’a duyduğu yoğun sevgiyi, çevresindekilere yaymaya başlayan Manuela’nın insanların hayatlarını nasıl değiştirdiğini film ilerledikçe buruk bir mutlulukla izliyoruz.

Karakter Analizi:

Güçlü bir anne, güçlü bir kadın nasıl yaşar, bir travmadan sonra hayatına nasıl devam eder?

Çevrenizdekilere dikkat ve sevgi gösterdiğinizde büyük bir acı nasıl insanların sorunlarını çözen bir güce dönüşür?

Pedro Almodovar’ın Manuela karakteri üzerinden kadınlığı ve anneliği en yalın ve aynı zamanda komplike şekilde anlattığını film boyunca görüyoruz.

Sinema tarihinin en güçlü ve kırılgan kadın karakterini aynı film içinde izleyebiliyoruz.

Yetenek:

Cecilia Roth film boyunca sadece bir koltukta oturup kameraya baksa bile güçlü bir kadın aura’sını yansıtabilecek bir oyuncu…

Film boyunca hayatın önüne koyduğu en sert travmalara göğüs gererek yaşamaya çalışan Manuela’yı başka bir oyuncunun canlandırması düşünülemezdi bile…

Almodovar’ın filmin sonunda özel olarak teşekkür ettiği Bette Davis, Gena Rowlands ve Romy Schneider kadar doğal ve güçlü bir oyunculuk izliyoruz.

Favori Replikleri:

“Sen bir insan değilsin Lola… Önüne çıkan herkesi öldüren bir salgınsın”

“Kadınlar yalnız kalmamak için her şeye katlanırlar”