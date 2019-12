Sinema ve TV dünyasında senaristlerin yarattığı, yönetmenlerin yeteneklerini kattığı, oyuncuların da mükemmel bir şekilde canlandırdığı karakterleri analiz ettiğimiz bölümümüzde yeni konuğumuz Omar Little…

Özelikleri ve Kişiliği:

Uyuşturucudan beslenen suç dünyasında, büyük satıcıları öldürerek ve soyarak hayatını sürdüren, gay bir karakter…

Sokaklardaki herkesin ezbere bildiği kuralı “sivilleri, çocukları ve düşük seviye genç satıcıları öldürme!”

Baltimore sokaklarında adaleti kendi bildiği şekilde sağlamaya çalışan, izlediğimiz maço-sinirli-karizmatik görünmeye çalışan mafya arketipinin anti-tezi…

“Omar Comin!” cümlesini duyduğunuzda, çok ağır suçlar işlediğinizi ve hayata veda etmek üzere olduğunuzu anlayabilirsiniz.

Karakter Analizi:

The Wire’ın yazarlarının tek bir karakteri bile kötü yazdığına rastlamadık.

Ancak 50’ye yakın karakter içinde Omar Little’a özel bir ihtimam gösterdikleri gerçek.

Hafta içinde kentin en büyük uyuşturucu organizasyonlarını avlayıp, haftasonu babaannesini kiliseye götürmeyi seven bir karakteri belirli bir mantık içine oturtmak kolay değil…

Yetenek:

Michael K.Williams, genelde yüzüne herhangi bir ifade takınmamasına rağmen, bu kadar komplike bir karakterin duygularını aktarmada olağanüstü başarılı oldu.

Kendisinin de sık sık belirttiği gibi, bu kadar iyi bir karakteri oynamak hayatını değiştirdi ve önemli yönetmenlerin rol verdiği bir oyuncu halini aldı.

Favori Replikleri:

“You come at the king, you best not miss.”

“A man gotta have a code.”

“Omar Don’t Scare.”

“How You Expect To Run With The Wolves Come Night When You Spend All Day Sparring With Puppies?”

“Man, Money Ain’t Got No Owners, Only Spenders.”

“It’s All In The Game, Yo.”