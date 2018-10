Karakter analizimde bu iki karakteri seçmemin nedeni doğal olarak iki filmin yönetmeninin de Brian De Palma olması ve iki filmde de rolü Al Pacino’ya teslim etmesi… Scarface her zaman Carlito’s Way’den daha popüler olmuş bir film… Ancak bu satırların yazarı için Carlito’s Way’ın yeri her zaman ayrıdır. Her Al Pacino hayranına göre de Carlito Brigante, Tony Montana’nın hapise girip akıllanarak çıkmış hali gibidir. Karakterlerin aynı camianın insanı olmalarına rağmen nasıl zıt olduklarını okumaktan zevk alacağınıza eminim. Öyküleriyle birlikte Tony Montana ve Carlito Brigante karşılaştırması…

Tony Montana 1947 – 1983

Tony Montana, 1947 yılında Küba’da doğar. Gençliğinden itibaren antikomünist fikirlerden etkilenen Tony, önce küçük suçlar işlemeye başlar ve ardından hapiste bulunduğu sırada 1959 Küba Devrimi olunca Castro hükümeti tarafından sınır dışı edilen 250.000 mültecinin arasında Amerika’nın yolunu tutar. Amerika’da askerlik arkadaşı Manny Rivera ile birlikte bir kafede bulaşıkçı olarak işe başlayan Montana’nın aklında hep yükselmek ve istediği her şeyi elde etmek vardır. Bir gün Rebenga adlı siyasi suçluyu öldürme emri alır. Manny ile birlikte Rebenga’yı öldürürler ve Miami’nin meşhur uyuşturucu kaçakçılarından Frank Lopez’in dikkatini çekerler. Lopez’in sağ kolu olan Omar Suarez bir sabah Tony ile Manny’nin çalıştığı kafenin önüne gelir ve onlara yeni bir iş teklifinde bulunur. İşe göre Tony, Hector adlı kişiden kokain satın alacak ve ona parayı verecektir. Yanına da Manny ile birlikte 3 arkadaşını daha alan Tony Hector’un evine gider. Ancak teslimatta sorun çıkar ve Hector eve Tony ile birlikte gelen arkadaşını öldürür. Tony’yi de neredeyse öldürecekken Manny içeri girer ve Hector’un adamlarını öldürür. Kaçmakta olan Hector’u da öldürür ve para ile kokaini Frank Lopez’e teslim etmeye giderler.

Frank ile iyi anlaşan Tony, onun sevgilisi olan Elvira Hancock ile tanışır ve ona aşık olur. Hep beraber gittikleri gece kulübünde de onunla dans eden Tony, arabada Manny ile konuşurken hayattaki amacını söyler :

Manny : Peki sen ne istiyorsun Tony?

Tony Montana : Dünyayı dostum ve içindeki her şeyi.

Ardından işler oldukça iyi gider ve Tony artık işe iyice ısınmaya başlar. Frank’in Bolivya’daki büyük ortaklarından olan Kolombiyalı Alejandro Sosa ile görüşmeye giden Tony, büyük bir sürprizle karşılaşır. Sosa’nın yakın koruması olan Alberto, toplantıya Tony ile birlikte gelen Omar Suarez’in muhbir olduğunu söyler ve Suarez yemeğin sonunda helikopterden sallandırılarak öldürülür. Bunu gören Tony, Sosa’yı muhbir olmadığına ikna eder ve onunla kendi adına iş anlaşması yapar. Miami’ye döndüğünde ise Frank ile büyük bir tartışmaya girerler ve ardından Tony, Frank’in ofisinde hışımla ayrılır. Bu arada Tony’nin çok sevdiği kız kardeşi Gina’da kokaine başlamış ve Tony’nin gittiği gece kulübüne gitmeye başlamıştır. Bir gece Tony’ye yakalanan Gina, ondan ağır bi tokat yer ve kendisini eve bırakan Manny ile ilişki yaşamaya başlar ancak Tony bunu bilmemektedir. Aynı gece Frank Lopez’in tuttuğu iki kiralık katil Tony’yi öldürmeyi başaramayınca Tony ertesi gün Frank’i ofisinde ziyaret eder ve onu Manny’ye öldürterek işleri tek başına üzerine alır.

Sosa ile işler tıkırında gitmekte ve Tony servetini büyütür. Elvira ile de evlenerek özel hayatını da düzene sokan Tony için her şey oldukça güzel gitmekte iken artan kokain bağımlılığı yavaş yavaş onu esir almaya başlar. Karısı Elvira da hem kokain hem alkol bağımlısıdır ve bu yüzden araları da oldukça açılır. Bir gün yine Bolivya’da Sosa ve onun ortaklarıylas biraraya gelen Tony, yeni bir iş alır. Görevi uyuşturucuya savaş açan bir politikacıyı arabasına bomba koyarak öldürmektir. Aldığı işin ardından Miami’ye dönen Tony, Manny ve Elvira ile yemeğe gider. Restoranda Elvira ile şimdiye kadar ki en sert kavgalarını ederler ve Elvira Tony’yi terkeder. Politikacı New York’ta öldürülecektir ve bu yüzden Sosa, adamı Alberto’yu da New York’a yollar. Buluşan Tony ve Alberto, politikacının evinin önünde beklerlerken politikacının karısı ve kızının da ona eşlik edeceğini görürler ancak Alberto için bu hiç önemli değildir ama Tony için ise çok önemlidir. Onları arkadan takip ederlerken Tony, Alberto ile sözlü tartışmaya girer ve Alberto tam düğmeye basacakken onu kafasından vurarak öldürür. Bunun üzerine Sosa, Tony’yi arar ve artık aralarında savaş olacağını bildirir. Bunu duyan Tony, çıldırır ve adamlarına her şeye hazırlıklı olmaları talimatını verir. Aynı zamanda bir süredir haber alamadığı Manny’yi de aratmaktadır. Sonra annesinden bir telefon alan Tony, Gina’nın da kayıp olduğunu öğrenir ve onu lüks bir dairede bulur. Ancak kapıyı açan kişi üzerinde bornoz olan Manny’dir. Bunu gören Tony, Manny’yi anlık siniriyle öldürür ve Gina da sinir krizleri geçirir. Onu da sakinleştirerek malikaneye dönerler. Burada ise Sosa’nın tuttuğu kiralık suikastçi timi yavaş yavaş eve yaklaşmaktadır. Korumaları tek tek sessizce öldüren suikastçiler en sonunda Gina’yı da öldürürler ve Tony, tek başına onlarla savaşmaya başlar. Onlarcasını tek başına öldürmesine rağmen Sosa’nın en iyi suikastçisi olan Skull tarafından sırtından çifteyle vurularak öldürülür.

Carlito Brigante: 1930 – 1975

Carlito Brigante, Porto Riko asıllı Amerikalı uyuşturucu kaçakçısıdır. 1950’lerden 1970’e kadar Manhattan’daki uyuşturucu trafiğinin başında olan Carlito, 5 yıl hapiste kalarak avukatı sayesinde 1975’te beraat ettiğinde aklında tek bir şey vardır. Hapise girmeden önce ayrıldığı sevgilisi Gail’i yanına alarak Karayipler’de araba kiralama şirketi kuran arkadaşının yanına giderek onunla ortak olmak. Ancak bunu yapması için 75.000 dolara ihtiyacı vardır. Önce eski mahallesine geri döner ve geçmişteki koruması Pachanga ile buluşur. Yeğeni olan Guajiro, kuryelik yapmaya başlamıştır ve Carlito’yu da bu teslimatında yanında gelmesi için ikna eder. Ne de olsa Carlito eski topraktır ve halen çok tanınmakta ve korkulmakta olan bir adamdır. Ancak teslimatta sorun çıkar ve Guajiro öldürülür, Carlito da diğer adamları öldürür ve korkuyla mekanı terkeder. Çünkü onun amacı asla eskiye dönmek değil tertemiz bir hayat kurmaktır. Eski iş ortaklarından olan Sosa’nın işlettiği gece kulübüne ortak olur ve ihtiyacı olan parayı biriktirmeye başlar. Ancak isim yapmaya başlayan genç suçlu Benny Blanco kulübün müdavimlerindendir ve Carlito’ya sürekli teklifte bulunmaktadır. Ayrıca Carlito’nun hapisten çıkmasını sağlayan avukatı ve dostu David Kleinfeld’de kokain bağımlısı bir psikopattır ve çok geçmeden Carlito’ya çok zararı dokunacaktır.

Ardından bir gece eski sevgilisi Gail ile karşılaşır ve kafede sohbet ederler. Carlito, Gail’i halen sevmektedir ve Gail’de onu terkettiği için geçmişte çok kızmasına rağmen Carlito’ya halen aşıktır. Hapisten çıktıktan bir süre sonra Kleinfeld ile buluşan Carlito, düşüncelerini ona da anlatır. Kleinfeld, Carlito’nun yeniden uyuşturucu işine dönmeyeceğine inanmasa da yine de çok üstelemez ve eğlenirler. Burada Carlito, filmin en önemli repliğini söyler:

“ Bazen bir iyilik insanı kurşundan daha hızlı öldürür.”

Ardından bir gece eski sevgilisi Gail’e rastlar Carlito. Bir kafeye otururlar ve sohbet ederler. Carlito, Gail’, halen sevmektedir ancak Gail henüz Carlito’ya yeniden dönmeyi düşünmemektedir çünkü Carlito, en güçlü olduğu dönemlerde ona zarar gelmemesi için kendisini terketmiştir. Gail’in bir striptiz kulübünde çıktığını öğrenen Carlito, Gail’i seyretmeye gider. Buradan sonra ise artık yeniden görüşmeye başlarlar ve ilişkiye başlarlar. Bunun dışında kulüpte Benny Blanco ile Carlito arasında olay çıkar ve Benny ile adamları fena hırpalanırlar. Blanco, Pachanga tarafından epey dövülür tam öldürülecekken Carlito engel olur ve Blanco hayatta kalır. Carlito’nun bu iyiliği kendisinin de dediği gibi “ onu bir kurşundan daha hızlı öldürecektir “.

Ardından Kleinfeld, Tony Taglialucci adlı mafya babasının avukatlığına soyunur ancak Tony, Kleinfeld’in geçmişte kendisine kazık attığını bilmektedir ve borcunu ödemesi için de kendisini hapisten tekneyle kaçırması konusunda onu zorlamaktadır. Zorla ikna olan Kleinfeld’in ise sinsi bir planı vardır. Carlito’yu bir öğlen evinde verdiyi partiye davet eder ve hapishane işine onu ikna eder. Ancak Tony’yi bulduklarında Kleinfeld Tony’yi ve onun oğlunu öldürerek denizde bırakır. Bunu gören Carlito adeta delirir ve artık Kleinfeld’den uzak durmaya başlar. Öte yandan Tony Taglialucci’nin İtalyan mafyasından ortakları ve hayatta olan diğer oğlu Vincent, Carlito ile Kleinfeld’i öldürmek için Manhattan’a gelirler. Vincent, Kleinfeld’i ofisinde bıçaklayarak ağır yaralar.

Ertesi gün Carlito, Gail’in hamile olduğunu öğrenir ancak konuştukları sırada polis tarafından gözaltına alınırlar. Polis Carlito’ya David Kleinfeld’in normal bir avukat olmadığını bildiklerini, suçlar işlediğini ve ona karşı tanıklık yapmasını isterler. Israr ederken de Kleinfeld’in Carlito’nun yeniden uyuşturucu işine girdiği yalanını söylediği ses kayıtlarını dinletirler. Ses kaydına rağmen Carlito Kleinfeld’i satmaz ve polisin yanından ayrılırlar. Ayrılır ayrılmaz Carlito Bahamalar’a iki tren bileti alır ve akşam 23.15’te Gail’le istasyonda buluşmak üzere sözleşirler. Ardından Carlito, David’i hastanede ziyaret eder ve her şeyi yüzüne vurarak oradan ayrılır ancak numarasını da yapmıştır. David’in odasında mafyadan korunmak için 38’lik bir smith wesson tabancası vardır ve Carlito bir aralıkta bu tabancanın mermilerini boşaltmıştır. Carlito’dan hemen sonra odaya polis kılığında olan Vincent gelir, Kleinfeld tetiğe basar ancak silah Carlito sayesinde boştur ve Vincent tarafından öldürülür. Tüm bunların sonunda Carlito, peşindeki İtalyan mafya üyelerinin hepsiyle tren istasyonunda çatışır ve hepsini öldürür. Tam Gail ile trene binecekken kılık değiştirmiş olan Benny Blanco tarafından vurularak öldürülür.

Tony Montana vs Carlito Brigante

Tony Montana, Küba’dan sınır dışı edilerek Amerika’ya gelen fakir, ağzı bozuk ve cahil bir mültecidir.

Carlito Brigante, 1975 yılında hapisten çıkar. Hapisteyken hukuk, politika ve felsefe kitapları okuyarak kendini geliştirir.

Tony Montana, Rebenga’yı öldürerek ilk cinayetini işler ve Miami’de mafya babası Frank Lopez’in gözüne girmeye başlar.

Carlito Brigante, hapisten çıktıktan sonra planını yapar. Bahama adalarında arkadaşı ile birlikte araba kiralama işine girecektir ancak bunu eski sevgilisi Gail ile tekrar birleşerek yapacaktır. Beladan uzak duracaktır.

Tony Montana, Rebenga’yı öldürdükten sonra uyuşturucu işine girer, hızla yükselmeye başlar. Ancak patronunun sevgilisine aşık olur.

Carlito Brigante, bir gece kulübünün işletmeci ortağı olur ve burada yeni hayatı için parasını biriktirmeye başlar, eski sevgilisi Gail ile de yeniden birleşir.

Tony Montana, Alejandro Sosa ile kendi adına iş yapar. Patronu Frank ile araları açılır. Frank onu öldürmeyi başaramaz ve Tony tarafından öldürülür. Tony artık Miami’de kendi kokain imparatorluğunu kurmaya başlar. Hep daha fazlasını istemektedir ve ayrıca kendi kokaininin de bağımlısı olur.

Carlito asla uyuşturucu kullanmaz. İşin kralı olduğu zamanlarda da kullanmamıştır. Sadece satmış ve hep ayık kalmış, işi raconuna uygun yapmıştır.

Tony Montana, karısı Elvira ile ayrılır. Tüm adamlarına sürekli bağırıp çağırmaktadır. En iyi arkadaşı Manny’yi kız kardeşi ile birlikte olduğu için acımadan öldürür. Sosa’yı da satar.

Carlito Brigante, zevk için insan öldürmez. Bir gece Gail’le sohbet ederlerken “ Evet bu yolda ölenler oldu ama asla planlayarak birini öldürmeye gitmedim.”diyerek iş felsefesinden tüyo verir.

Tony ise zevk için öldüren, kendi sattığı uyuşturucuya bağımlı olan, tüm rakiplerini öldürmeye başlayan ve karısıyla ayrılan bir insandır.

Carlito çocuğu olacağını öğrenir ve hayata sımkısı sarılır. Gail’le kendisine Bahamalar’a tren bileti alır, tam giderlerken avukatı ve eski dostu Kleinfeld’in başına açtığı belalar peşini bırakmaz. İstasyonda çıkan çatışmada peşindeki tüm İtalyan mafya elemanlarını öldürür ancak tam Gail ile trene binerken öldürme imkanı varken öldürmeyerek affettiği genç suçlu Benny Blanco tarafından öldürülür.

Tony, ortağı Sosa’yı satmış, can dostu Manny’yi öldürmüş halde malikanesinde kokain çekerek kendinden geçmektedir. Sosa’nın kiralık katilleri malikaneyi kuşatır. Tüm korumalar sessizce öldürülür ve Tony tek başına onlarla çatışmaya girer. Onlarcasını tek başına öldürür ancak sonunda Sosa’nın usta suikastçisi tarafından sırtından vurularak öldürülür.