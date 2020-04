Sinema ve TV dünyasında senaristlerin yarattığı, yönetmenlerin yeteneklerini kattığı, oyuncuların da mükemmel bir şekilde canlandırdığı karakterleri analiz ettiğimiz bölümümüzde yeni konuğumuz, Killing Eve’in haşarı suikastçisi Villanelle…

Geçmişi:

İlk iki sezon boyunca Villanelle’in kim olduğunu, nereden geldiğini öğrenmeye çalıştık.

Kod adına alıştığımız için gerçek ismi olan Oxana Vorontsova’nın ortaya çıkması, dizideki karakterlerin ve izleyenlerin ona hitap etme şeklini değiştirmedi. Zaten kendisi de ısrarla kendine Villanelle denmesini istiyor.

Lakabının kaynağı tam olarak belli değil ama Villainess’tan bozularak yaratıldığı fikri ağır basıyor. Dizinin uyarlandığı kitap serisinde ise Villanelle’in Fransız Devrimi’nde giyotin ile idam edilen aristokratlardan Barry Kontesi’nin parfümü olduğu belirtiliyor.

Luke Jennings’in 4 bölümlük Codename Villanelle serisinden Phoebe Waller Bridge tarafından başarıyla uyarlanan karakterin geçmişi hakkında net bilgileri, eski mentörü Dasha’nın ortaya çıkmasıyla daha ayrıntılı öğreneceğiz gibi…

Ancak Villanelle TV’lerde son dönemde sıkça rastladığımız “manyak rus katil” kalıbına koyabileceğimiz bir yapıda değil. Daha evrensel bir psikopatlığa sahip.

Özellikleri ve Kişiliği:

Şımarık, vahşi, umursamaz ama sevimli… Hayatında istediği her şeyi almaya alışmış, istediği şey verilmediğinde ise sinirlenip öldürmeye başlayan psikopat bir karakter. Kolay sıkılan, hayattan istediğini tam bilemediği için kendisini arada sırada içinden çıkılmaz durumlara sokan bir tip…

Eve Polastri’nin Villanelle’in karakterinde bir değişiklik yapacağını düşünenler iki sezon sonunda fena halde yanıldıklarını gördüler.

Kurbanlarını, oyunlar oynayarak ve zevk aldığını belli ederek öldüren Villanelle ağır bir psikopat olduğu için sosyal ilişkileri de anlamakta zorlanıyor.

Karakter Analizi:

Phoebe Waller Bridge’in dokunduğu her karakter gibi iyi çizilmiş, derinliği iyi verilmiş bir karakter…

Normalde erkek başrolleri izlemeye alıştığımız bir türe Eve Polastri ile birlikte yeni bir soluk getirdiği kesin.

Daha önce kendisine benzeyen Luc Besson’un Nikita karakteri vardı ama kurallarını erkeklerin koyduğu bir dünyada çaresiz kalmış bir kadın portresi çiziyordu. Villanelle, kuralları kendisi koyan, başkasının koyduğu kurallar kendisine uymayınca yerle bir eden yapısıyla erkeklerin hegomonyasındaki bir janra güçlü bir kadın dokunuşunu yaptı.

Yetenek:

Jodie Comer’ın dizi dışındaki yaşantısını, hareketleri ve konuşmasını görünce kendisinin de pek normal bir kişilik olmadığını anlayabiliyorsunuz. Villanelle karakterini çok iyi mi canlandırıyor, yoksa cinayetler dışında kendisini mi oynuyor biraz karışık.

Her ne olursa olsun aldığı ödüllerle de görüldüğü gibi, son yılların en başarılı karakterlerinden birini, büyük bir başarıyla canlandırıyor.

Favori Replikleri:

You Should Never Tell A Psychopath They Are A Psychopath. It Upsets Them.

Take Me To The Hole!

Sometimes When You Love Someone You Do Crazy Things.

No Matter What I Do, I Don’t Feel Anything.

They Look Like Bacon!