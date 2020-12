Pandemi nedeniyle birçoğumuz dijital platformlara sarıldık. Normalden daha fazla içerik tüketmeye ve yeni içerik arayışlarına giriştik. Bu serimizde güncel dizi ve filmlerden çok, farklı platformlarda izlemenizi bekleyen önemli filmleri değerlendireceğiz. İlk yazımızda beIn Connect üzerinden izleyebileceğiniz 15 filme değindik.

15- Honeyland: 2019 yılının en vurucu belgesellerinden biri olan Honeyland, bizlere yaşam hakkında birçok şey anlatıyor. Sadece 2019 yılının değil sol yılların en iyi belgesellerden biri olmayı başarıyor.

14- Sleepers: Oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken 1996 yapımı bu film, hikayesiyle de yürek burkuyor. Sade bir anlatım eşliğinde, karakterlerin trajedisine ortak olduğumuz bu yapımın, Suskunlar dizisine de ilham olduğunu hatırlatmak gerekir.

13- The Farewell: Çin kültüründe önemli bir yeri olan ‘hastadan, hastalığını gizleme’ yalanını işleyen bu yapım gerek anlatım tarzıyla gerekse de karakterlerin üslubuyla seyirciye güzel anlar yaşatabiliyor. Bizdeki Yeşilçam’ı andıran melodramıyla da dikkat çekiyor. 2019 yılının gözde filmlerinden biri olan Elveda, sizleri duygusal anlamda da etkileyebilir.

12- 3 Faces: İran sinemasının ünlü ve yasaklı yönetmenlerinden biri olan Cafer Panahi’nin bu filmi, ikiyüzlülük ve çifte standart temasını üzerinden toplumun, insana ve kadına bakış açısı ele alıyor. 2018 yılının başarılı filmlerden biri olan Se rokh, yer yer Türkçe konuşmalara da yer veriyor.

11- True Grit: Coen kardeşlerin başarılı bir yeniden çevrimi olan True Grit, western türündeki filmleri sevenler için bulunmaz bir hint kumaşı… Karakterleri ve olayların akışıyla da kendisini izlettiriyor.

10- Judy: Renée Zellweger’in tek başına oyunculuk dersi verdiği, performansıyla büyülediği ve nihayetinden Oscar ödül töreninde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmasını sağlayan Judy, Judy Garland’ın hikayesini bizlere sunuyor. Biyografik film sevenlerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum.

9- I Lost My Body: Animasyon filmlerinin son on yıla damgasını vurmasıyla beraber, çok başarılı yapımlar seyrettik. Her ne kadar Oscar’ı Toy Story 4’e kaybetse de, 2019 yılının en iyi animasyon filmi bana göre I Lost My Body. Gerçekçi, ayrıntılı görselliğiyle de büyüleyen bu yapımı sizlere öneririz.

8- Scent Of A Woman: 1992 yılında Al Pacino’ya En İyi Erkek Oyuncu Oscarı’nı kazandıran bu şahane yapım, izleyenlerin bir daha unutamayacağı Tango sahnesiyle de gönülleri fethetti.

7- System Crasher: 2019 yılının dikkat çeken yapımlarından biri olan Alman yapımı bu film, özellikle oyuncuların performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz 12 yaşında olan ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Helena Zengel’i ‘2020 yılında izlemiştim’ demek için önünüzde önemli bir fırsat var. Senaryosu ve konusu itibariyle de ilgi çekici bu yapım, listemizde yedinci sırada yer alıyor.

6- And Then We Danced: Gürcistan’ı karıştıran, kendi ülkesinde tepkilerle karşılanan bu film, anlattığı hikaye ve anlatım dili itibariyle seyirciyi içine alabilecek bir yapım. Call Me By Your Name sevenlerin dikkatini çekebilir.

5- Dogman: Şahane oyunculuklar, şahane diyaloglar ve üzerine makaleler yazılabilecek karakterleriyle, 2018 yılının en görkemli filmlerinden biri olmayı başarıyor. Marcello Fonte’ye Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandıran bu İtalyan yapımı, yoksulluk ve saflık üzerine çok önemli sözler söylüyor.

4- Escape From Alcatraz: 1979 yapımı olmasına rağmen halen eskimeyen ve Clint Eastwood’un performansıyla büyüyen bu hapishane filmi, suçlu ve suçsuz mahkumlardan ziyade, otorite hakkında anlamlı çıkarımlar yapıyor.

3- You Were Never Really Here: Joker filmden önce Joker’i oynayan ya da Joaquin Phoenix’e Joker karakterini canlandırmasını sağlayan bu yapım, şahane anlatımı, görselliği ve oyunculuk performansıyla 2017’nin vurucu yapımlarından biri olmayı başarıyor.

2- No Country For Old Men: Bana göre Coen kardeşlerin en iyi filmi. Kusursuz karakterler, sakin, soğuk ve kasvetli ortamıyla seyirciyi hipnotize eden bu yapım, Josh Brolin’in de en iyi performanslarından birini bizlere sunuyor.

1- The Lighthouse: 2019 yılında övgülere nail olan, Robert Pattinson ve Willem Dafoe’nun performanslarıyla büyüyen, görselliğiyle dikkatleri çeken, 2019 yılının en iyi filmleri listelerinde üst sıralarda yer alan bu yapım, toksik erkekliğin delirme ve delirtme hikayesini bizlere sunuyor.

beIn Connect üzerinden izleyebileceğiniz diğer iyi filmler;

Parasite, Midsommar, Ex Machina, Jaws, The Big Lebowski, Nuri Bilge Ceylan’ın tüm filmleri, Uçurtmayı Vurmasınlar, Amelie, Waves, The Wild Goose Lake, Casino, Inside Man, The Usual Suspect, The Gentlemen, La La Land, The Souvenir, Diego Maradona, The Birds, Inglourious Basterds, Rear Window, Beanpole, The Golden Glove, In The Fade, The Game, 12 Monkeys, Back To The Future Serisi, Happy as Lazzaro