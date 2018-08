The Geeks World Wide adlı sitenin haberine göre Disney, Karayip Korsanları 6‘nın senaryosunu yazdırtmaya başlamış. 5. filmi çeken yönetmenlerden Joachim Ronning bu kez filmi tek başına çekecek gibi görünüyor. Fakat yönetmen Maleficent 2‘yla meşgul olduğu için film 2021-22’den önce vizyona girecek gibi görünmüyor. Senaryoyu serinin senaristlerinden Ted Elliott, Terry Rossio ve Jeff Nathanson birlikte kaleme alıyorlar. Nathanson’ın 5. filmi tek başına kaleme aldığını hatırlatayım.

Tabii yukarıdaki bilgilerin resmi bilgi olmadığını belirtmeliyim. Yani Disney henüz filmin çekileceğini resmen duyurmadı. Peki 5 filmdir Kaptan Jack Sparrow’u oynayan Johnny Depp yeni filmde rol alacak mı? İşte asıl mevzu da bu. Bilindiği üzere Disney on yıl önce pedofili üzerine berbat espriler yapan James Gunn‘ı Marvel’dan kovmuştu. Guardians of the Galaxy‘nin oyuncuları yönetmeni desteklemelerine ve internette 200 binden fazla kişinin Gunn’ın tekrar işe alınması için imza atmasına rağmen Disney yönetmeni tekrar işe almayacak. Bunun Depp’le ilgisiyse şu: Depp eski eşi Amber Heard‘e şiddet uygulamış, pek çok kişiyle kavga etmişti. Bu yüzden aktörün Karayip Korsanları 6‘ya dönmesi halinde bu mevzu Disney’in ikiyüzlülüğü olarak görülecek. WB, Fantastic Beasts serisine Depp’i dahil ettiği için sıkça eleştiriliyor.

Öte yandan yapımcı Jerry Bruckheimer, Depp’siz Karayip Korsanları olmayacağı düşüncesinde. Onsuz serinin devam edebileceğini düşünmüyor. Bruckheimer’a göre serinin başarılı olmasının en önemli nedeni Depp. Yani Bruckheimer yola Depp’le devam etmeyi istiyor ama bakalım Disney’in kararı ne olacak? Serinin başarısını devam ettirmek için Depp’le anlaşılırsa o zaman da basın, Gunn’ı sıkça hatırlatıp ortadaki ikiyüzlülüğe parmak basacak. Depp’i seriden çıkarmaları halindeyse Bruckheimer’ın korkusu gerçekleşebilir, izleyici Jack’siz bir filmi izlemeyebilir. Depp’in eşine şiddet uyguladığı haberlerine rağmen izleyici 5. filmi izlemekten vazgeçmemiş, film 795 milyon dolar kazandırmıştı. Tabii ki Depp’li 6. filmin de bu parayı kazandıracağı garanti değil. Disney’in kararı için birkaç yıl beklemek gerekebilir.