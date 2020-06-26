Karayiplerin Yeni Korsanı Margot Robbie

Karayip denizlerinde yeni ve güzel bir korsan izleyeceğiz.
yazar: 26 Haziran 2020 277 görüntüleme

Pirates Of The Caribbean evreninin yeni yıldızı Margot Robbie olacak. Disney’in yeni bir seri için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Film, şu anda Craig Mazin tarafından hazırlanan ve Jack Sparrow’un öyküsünün süreceği seriden ayrı bir hikayeye sahip olacak ve bağımsız ilerleyecek. İlk bölüm, Robbie’nin Birds of Prey’de de birlikte çalıştığı Christina Hodson tarafından yazılıyor.

Robbie’nin karakteri ile ilgili bilgi verilmezken, serinin hayranları onu Redd’e yakıştırdı bile… İlk bölümün yapımcılığını Jerry Bruckheimer üstlenecek.

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yazar: bakınız - Haz 26, 2020

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