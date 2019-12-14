Brezilyalı sinemacı Karim Ainouz, Jair Bolsonaro ve hükümetine sert sözlerle yüklendi ve ülkede sanatçıların yaşadığı engellemeleri anlattı…

“Brezilyalı sinemacılar, eğer belirli bir siyasi görüşe mensup olduklarını belli etmişlerse aynı şeyleri yaşıyorlar. Aslında bunun için siyasi bir görüş açıklamanıza bile gerek yok. Onlar çektiğiniz filmlere bakıp sizi bir şekilde düşman görüyor.”

“Yeni filmim de uluslararası alanda ödüller kazandı, iyi eleştiriler aldı. Bunun karşılığında ne bir mektup, ne bir telefon, ne bir e-mail aldık. Yokmuşuz gibi davranıyorlar. Sorun da değil, onların faşist “Kutlarız, çok iyi” mesajlarına ihtiyacımız yok. Yaptığınız başvurular bürokrasi içinde kayboluyor. Ben buna kaplumbağa operasyonu diyorum. Film gösterimlerimizi bile hiçbir neden göstermeden iptal ediyorlar.

“Brezilya’da sinema gelişiyor ve devlet bunun bir parçası olmak istemiyor. Sadece kendi düşünceleri ve hayata bakış açıları doğru zannediyorlar. Korkuyorlar!”

“Biz korkmuyoruz ama hepimiz endişeliyiz. Sadece sinemayı değil, bilimi de etkiliyorlar. Sinemanın bir devlet politikası olduğunu sanıyorlar. Sinema dünyada iyi ve onurlu bir yer sahibi olmakla ilgilidir”