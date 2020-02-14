Karn Evil 9: Şarkıdan Çıkacak Bir Bilim-Kurgu

Emerson, Lake & Palmer'ın klasik şarkısı film oluyor...
yazar: 14 Şubat 2020 173 görüntüleme

Rock müziğin progresif alanında müzik tarihine geçen eserler üreten Emerson, Lake & Palmer’ın Karn Evil 9 isimli şarkısı film oluyor. Jumanji’yi yeniden sinemaya kazandıran ve ciddi gelir elde eden yapımcılar Michael Napoliello ve Maria Frisk riskli ama bir o kadar da ilginç bir projeye imza atacaklar…

Şarkı, teknokrasi ile yönetilen bir dünyayı sağlam betimlemelerle ve olağanüstü bir müzikle anlatıyor. Keith Emerson, Greg Lake ve Carl Palmer’ın hayal gücüyle ortaya çıkan öyküyü Daniel H. Wilson senaryoya uyarlayacak. Filmin yönetmeni ve oyuncuları bir sonraki aşamada belirlenecek.

etiket:
kategori:
haber

yazar: bakınız - Şub 14, 2020

ilgili