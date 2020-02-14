Rock müziğin progresif alanında müzik tarihine geçen eserler üreten Emerson, Lake & Palmer’ın Karn Evil 9 isimli şarkısı film oluyor. Jumanji’yi yeniden sinemaya kazandıran ve ciddi gelir elde eden yapımcılar Michael Napoliello ve Maria Frisk riskli ama bir o kadar da ilginç bir projeye imza atacaklar…

Şarkı, teknokrasi ile yönetilen bir dünyayı sağlam betimlemelerle ve olağanüstü bir müzikle anlatıyor. Keith Emerson, Greg Lake ve Carl Palmer’ın hayal gücüyle ortaya çıkan öyküyü Daniel H. Wilson senaryoya uyarlayacak. Filmin yönetmeni ve oyuncuları bir sonraki aşamada belirlenecek.