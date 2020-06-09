Jennifer’s Body, The Invitation ve Destroyer ile korku gerilim sinemasında kendisine bir yer edinen Karyn Kusama, Blumhouse tarafından Dracula uyarlaması için görevlendirilmişti. Kusama, uyarlamayı çekerken neredeyse hiç denenmemiş bir yaklaşımı filme taşıyacağını açıkladı: Bram Stoker’ın kitabına sadık kalmak…

Çekilen yüzlerce versiyonda kitaba biraz yakın tek versiyonun Francis Ford Coppola’nın filmi olduğunu belirten Kusama, uyarlamada nelere dikkat edeceğini anlattı:

“Dracula uyarlamalarında atlanılan bir durum, kitabın birden fazla karakterin anlatımı üzerinden yazılmış olması. Kitap birbirinden farklı bir dolu bakış açısıyla dolu… Eski uyarlamalar gibi yaşlı, romantik, trajik bir Dracula görmeyeceğiz. Farklı bir yaklaşım deneyeceğiz. Dracula’yı insanların nasıl algıladığını anlatmaya çalışacağız.”