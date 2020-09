2017’de Woody Allen ve Roman Polanski ile çalışmakta bir sorun görmediğini açıklayan Kate Winslet fikrini değiştirmiş görünüyor. Winslet, Vanity Fair’e verdiği röportajda pişmanlığını sert sözlerle dile getirdi:

“Allen ve Polanski ile çalışırken ne halt ettiğimi bilmiyordum (orijinal tabir: what the f**k was I doing?) Bu adamların bu kadar büyük saygı görmesi şimdi inanılmaz geliyor. Utanç verici”

“İkisiyle de çalışmış olmanın sorumluluğunu da almalıyım. Zamanı geri alamam. Bu pişmanlıklarla yaşıyorum ama bu konular hakkında hepimizin gerçekçi olması lazım”