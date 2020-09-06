2011 tarihli Steven Soderbergh’in medikal gerilim olarak niteleyebileceğimiz filmi Contagion, Kate Winslet başta olmak üzere oyuncularına pandemi sürecinde yardımcı olmuş. Filmde Epidemiyolog Doktor Erin Mears’ı canlandıran Winslet, “Bütün olacaklara hazırlıklıydım” diye konuşuyor:

“Çin’de olanları duyduğum anda maske/eldiven takmaya ve gittiğim her yere dezenfektan götürüp, tutacağım yerleri silmeye başladım. Herkes bana deliymişim gibi bakıyordu. Mart’ın ortasına geldiğimizde “S..tir! (Fuck!) Nereden maske bulacağız” diyenlere gönüllü danışmanlık vermeye başladım”

“Yaşananları duyduğum anda plan yapmaya da başladım. Nerede kalacağım, ailemi nereye taşıyacağım, kiminle temas kuracağım. Pratik ve düz bir insanım ama oynadığım filmin de bu önlemleri almama çok yardımcı olduğunu söylemeliyim. Panik yapmamak, soğukkanlı ve akıllı davranmak en iyi önlem”