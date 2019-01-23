Arka arkaya ortaya koyduğu mükemmel performansların ardından sinemaya ara verip HBO mini dizisi Mildred Pierce‘de gene güçlü bir performans ortaya koyup Emmy ödülünü kazanan Kate Winslet sekiz yıllık aranın ardından televizyona dönmeye hazır. Haberlere göre Winslet, HBO için hazırlanan mini dizi Mare of Easttown‘ın başrolünü ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek, bir dedektifi oynayacak. Dizi bu dedektifin özel hayatının sorunlarıyla meşgulken bir cinayeti araştırmasını konu alacak. Dizinin tüm bölümlerini Gavin O’Connor yönetecek. Dizinin çekim tarihi duyurulmadı. Winslet bu diziden evvel Saoirse Ronan‘lı Ammonite filminde rol alabilir. O’Connor şu sıralar Ben Affleck‘li Torrance‘ın post prodüksiyonuyla meşgul durumda.