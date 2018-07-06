Kate Winslet ve Diane Keaton, Blackbird’ün Başrollerini Üstlenecekler

Winslet yeni projesini belirledi...
yazar: 06 Temmuz 2018

Bu yıl Titanic‘in yönetmeni James Cameron’la 21 yıl aradan sonra ikinci kez çalışıp Avatar 2‘nin yardımcı rollerinden birisini üstlenen Kate Winslet yeni projesini belirledi. Aktris, Diane Keaton‘la birlikte Blackbird adlı filmin başrolünü üstlenecek. İki aktris bu filmde karşımıza anne ve kızı rollerinde çıkacaklar. Filmi Notting Hill, My Cousin Rachel, Morning Glory filmlerinin yönetmeni Roger Michell yönetecek. Çekimlere İngiltere’de eylülde başlanacak. Konusu henüz açıklanmayan filmi 2019’da izleyebileceğiz. Avatar 2 bu filmden bir yıl sonra, Aralık 2020’de vizyona girecek.

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yazar: bakınız - Tem 5, 2018

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