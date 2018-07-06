seçki Çıtayı Düşüren Oyuncular: Kate Winslet Oscar’ın kötü bir tarafı var. Neredeyse her oyuncu Oscar almak ister. Ödülü getirebilecek projeleri seçer, sonra rolü için sıkı çalışır, aylarca ödül için kampanya yapar. İşin kötü tarafı Oscar...

haber Avatar Serisinin Vizyon Tarihleri Açıklandı James Cameron ilk Avatar filmini hazırlıklarına on yıl boyunca devam etmiş, iki yılda filmi gösterime hazır hale getirmişti. Dolayısıyla ikinci filmin bir türlü çekilememesi, vizyon tarihinin sürekli ertelenmesi pek...

haber Avatar 2’nin Çekim Tarihi Açıklandı 2009’da vizyona girip hasılat rekorlarını kıran Avatar‘ın devam filminin 2016’nın sonbaharında çekilmesi planlanıyordu. James Cameron bütün seriyi arka arkaya çekeceğini açıklamıştı. Ama işler planlandığı gibi gitmedi, çekimlere 2016’da başlanamadı....