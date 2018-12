Avatar 2‘nin çekimlerini tamamladıktan sonra aile/hastalık draması Blackbird‘te rol alan Kate Winslet ve yakın zamanda Little Women filminin çekimlerini tamamlayan Saoirse Ronan ilk kez aynı filmde rol alacaklar. İki aktrisi buluşturacak filmin adı Ammonite. God’s Own Country filmiyle dikkatleri çeken senarist-yönetmen Francis Lee’nin yazıp yöneteceği film 1840’larda İngiltere’de geçecek. Film paleontolog Mary Anning’le Londralı bir kadının romantik ilişkisini konu alacak. Lee çekimlere Mart 2019’da başlamayı planlıyor. Filmin 2019’un kışına yetişip yetişmeyeceği şimdilik belli değil. Winslet’lı Blackbird‘le Ronan’lı Little Women filmlerini 2019’da izleyebileceğiz.