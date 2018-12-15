Bu yıl Titanic‘in yönetmeni James Cameron’la 21 yıl aradan sonra ikinci kez çalışıp Avatar 2‘nin yardımcı rollerinden birisini üstlenen Kate Winslet yeni projesini belirledi. Aktris, Diane Keaton ve Mia...

Kariyerinin ikinci, tek başına çektiği ilk filmi olan Lady Bird‘le yıla damgasını vuran aktris-senarist-yönetmen Greta Gerwig‘in Little Women adlı filmi kaleme alacağı birkaç yıl önce duyurulmuştu. Fakat ilk haberden...

Ocak 2016’da Brooklyn‘deki performansıyla, geçen ay da Lady Bird‘teki performansıyla en iyi aktris dalında Oscar’a aday olmayı başaran genç aktris Saoirse Ronan arka arkaya oynadığı filmlerin getirdiği yorgunluktan ötürü...

Oscar’ın kötü bir tarafı var. Neredeyse her oyuncu Oscar almak ister. Ödülü getirebilecek projeleri seçer, sonra rolü için sıkı çalışır, aylarca ödül için kampanya yapar. İşin kötü tarafı Oscar...