Netflix’in kitap uyarlaması dizisi 13 Reasons Why‘ın iki sezonunda da rol alan, ilk sezondaki performansıyla Altın Küre’ye aday olan, bu diziyle ünlenen genç aktris Katherine Langford üçüncü sezonda rol almayacağını açıklamıştı. 2019’da yayınlanacak üçüncü sezonun hazırlıkları devam ededursun aktris de yeni dizisini belirledi. Langford, Netflix’le çalışmaya devam edecek, Frank Miller‘ın hazırladığı Cursed adlı dizinin başrolünü üstlenecek. Dizi, Miller’ın kaleme aldığı aynı adlı çizgi-romandan uyarlanacak, Kral Arthur efsanesini Gölün Leydisi (Lady in the Lake) adlı karakterin gözünden aktaracak, Nimue adlı genç kadının büyümesini, Gölün Leydisi’ne dönüşmesini anlatacak. Nimue’yi Langford canlandıracak. 10 bölümden oluşan dizinin ilk iki bölümünü Zetna Fuentes (Ray Donovan, Jessica Jones) yönetecek. Dizi 2019’da yayınlanacak.