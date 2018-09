Birkaç ay önce İngiliz aktör Henry Cavill, The Witcher kitaplarını ve oyununu çok sevdiğini, merkezdeki karakter Geralt of Riva’yı oynamayı çok istediğini açıklamıştı. 28 ağustosta attığımız tweette rolün aktöre...

Bu yılın sürpriz haberlerinden birisi Coen Kardeşlerin 6 saatten oluşan mini dizi The Ballad of Buster Scruggs‘ı mini diziden iki saatlik bir filme dönüştürmeleriydi. Mini dizi western türünde olup...

Şu sıralar Men in Black serisinin yeni filminde rol alan, Star Trek 4‘dan para konusunda Paramount’la anlaşamadığı için ayrılan aktör Chris Hemsworth, Netflix için hazırlanan Dhaka adlı filmin başrolünü...

Sonunda birkaç gün önce 1969 yılında geçen Once Upon A Time in Hollywood filminde katil Charles Manson’ı oynayacak aktör duyurulmuştu. Rolü kapan oyuncu Justified dizisinden hatırlanabilecek Damon Herriman olmuştu....