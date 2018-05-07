Robert Scott’la İngiltere’yi yenip Kuzey ve Güney Kutbu’na ilk ulaşan kaşif unvanını elde eden, “viking” lakaplı, Norveçli Roald Amundsen‘in (1872-1928) hayatının filmleştirileceği duyuruldu. Amundsen adı verilen biyografik filmin başrolü Pal Sverre Hagen üstlenecek. Amundsen’in kardeşini Christian Rubeck oynayacak. Alien: Covenant ve Fantastic Beasts filmleriyle çıkışa geçen aktris Katherine Waterston ise Amundsen’in son sevgilisi Bess Magdis’e hayat verecek. Filmi Kon-Tiki‘nin yönetmenlerinden Espen Sandberg yönetecek. Film, Amundsen’in onca büyük rakibini yenip kutupları keşfetmesini, kardeşiyle yakın ama sorunlu ilişkisini, gizli ilişkilerini anlatacak. İzlanda, Çek Cumhuriyeti ve Norveç’te çekilecek film 2019’un başlarında vizyona girecek.
07 Mayıs 2018
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