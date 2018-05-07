haber Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’dan İlk Geniş Fragman Harry Potter prequel'i Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016'da iyi eleştiriler alıp, iyi gişe yapmış ve devam filmlerini garantilemişti. Yeni bölüm Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald,...

haber Lucas Hedges Bu Yıl Üç Filmle Dönecek 2016’nın ödül sezonunun en çok konuşulan filmlerinden olan Manchester by the Sea‘yle yükselişe geçen genç aktör Lucas Hedges‘ı ödülleri silip süpüren iki filmde, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ve...