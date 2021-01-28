Milcho Manchevski’nin yeni filmi Kaymak, karmaşık romantik ilişkilere odaklanacak. Makedon yönetmen birbirlerine komşu olan iki çiftin karmaşık aşk ilişkilerine odaklanacak filmle ilgili açıklamalarda bulundu:

“Kaymak, normal olarak görülen romantik ilişkilere meydan okuyacak bir film olacak. İnsanların kalbinin istediğini takip etmesiyle ilgili bir öykü anlatacağız. Tabuları, insanların yaptıkları seçimlerin hayatlarını nasıl etkilediğini anlatan bir senaryoya sahip. Seçimler bizi kötü etkileyebiliyor, ilham verebiliyor, yaralayabiliyor ve bazen yepyeni yerlere götürebiliyor.”