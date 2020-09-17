BBC’ye konuk olan Keanu Reeves, Matrix 4 hakkında farklı açıklamalar yaptı ve ilham verici bir film olduğunu söyledi. Reeves’e göre Matrix 4 bir aşk öyküsü olacak.

Neo rolünü yeniden canlandıracak Reeves’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Herkesin bildiği gibi Lana Wachowski gibi harika bir yönetmenimiz var. Ve sete çok güzel bir senaryo getirmiş, ilham verici bir öykü. Bir aşk hikayesi. Daha önceki Matrix’lerin farklı bir versiyonu, bir uyanış çağrısı. Filmin aksiyonu da eksik değil.”

“Film her şeyi açıklıyor. Seriyi izleyen ve seven herkes için farklı bir deneyim olacak.”

The Matrix 4 üçüncü filmden tam 19 yıl sonra 2022 yılında ekranlarda olacak.