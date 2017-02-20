Keanu Reeves, John Wick 2 için yaptığı basın turlarında Matrix için sorularla da karşılaştı. Yıldız isim belirli koşullarda Matrix’in dördüncü bölümünde oynayabileceğini belirtti. Reeves’in koşullarının başında Wachowski kardeşler geliyor:

“Wachowski’lerin filmin yönetiminde olması lazım. Yazıp, yönetmeliler. Öykünün nasıl yazıldığına da bakarız. Biraz garip gelebilir bu söylediklerim ama neden olmasın. İnsanlar ölür, öyküler yaşar, hikayelerdeki insanlar hep yaşar”