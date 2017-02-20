Keanu Reeves: Matrix 4’te Oynarım

Reeves, tekliflere açık.
yazar: 20 Şubat 2017 171 görüntüleme

Keanu Reeves, John Wick 2 için yaptığı basın turlarında Matrix için sorularla da karşılaştı. Yıldız isim belirli koşullarda Matrix’in dördüncü bölümünde oynayabileceğini belirtti. Reeves’in koşullarının başında Wachowski kardeşler geliyor:

“Wachowski’lerin filmin yönetiminde olması lazım. Yazıp, yönetmeliler. Öykünün nasıl yazıldığına da bakarız. Biraz garip gelebilir bu söylediklerim ama neden olmasın. İnsanlar ölür, öyküler yaşar, hikayelerdeki insanlar hep yaşar”

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kategori:
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yazar: Can Rende - Şub 20, 2017

yazar: Can Rende - Şub 20, 2017
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