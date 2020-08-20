Lilly Wachowski’nin “Matrix trans deneyimlerinin bir alegorisiydi” şeklindeki yorumuna, Keanu Reeves’ten farklı bir açıklama geldi: “Haberim yoktu”

Lilly Wachowski, “İnsanların kendisine ait olmayan bir bedende, başka bir gerçeklikte yaşadıklarını da anlatmak istedik” şeklindeki yorumları Reeves’e soruldu.

“Lilly ile hiç bu konuyu konuşmadık, bu konuda bana bilgi aktarmadı. Bana göre Matrix serisi özel. Alegorik olarak birçok farklı gruptan insan, farklı dönüşümlerini bu filmlerde bulabilir. Lilly’nin bunu bizlerle geç de olsa paylaşıyor olması da güzel ve önemli…”

Reeves devam eden Matrix 4 çekimleri ve covid-19 önlemleri hakkında da konuştu:

“Çok etkili ve düşünceli önlemler ve protokollerle çekimleri sürdürüyoruz. Ekibin planlaması ve çok çalışması sayesinde alıştığımız ritimde çalışmayı sürdürebiliyoruz. Planlama konusunda sinema dünyasının kamera arkası ekipleri her zaman en iyidir. Covid-19’dan önce de bu işin ustalarıydılar. Her zaman imkansızı başarırlar.”