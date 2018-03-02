Netflix süper kahraman kataloğuna yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Bu kez Past Midnight adlı bir filmin çekileceğini duyurdu. Bağımsız film Dope‘la dikkatleri çeken Rick Famuyiwa yönetmenliği üstlenecek. Senaryoyu ise TJ Fixman kaleme alacak. Marvel’ın son Avengers filmleriyle meşgul olan Russo Kardeşler (Anthony ve Joe) yapımcılığı üstlenecekler. Başrol için Keanu Reeves‘le görüşmelere başlandı. Haberlere göre bu süper kahraman filmi, The Punisher dizisi gibi merkeze bir anti-kahramanı koyacak. Reeves’in seçilmesinin nedeniyse tabii ki aktörün yıldızının anti-kahraman John Wick‘le daha da parlamış olması. Ne yazık ki filmin konusu açıklanmadı. Filmin çekim tarihi de belli değil. Reeves yakın zamanda John Wick 3‘ün çekimlerine başlayacak.