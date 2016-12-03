Son filmi La vie d’Adele‘le Cannes’dan Altın Palmiye ödülünü kazanan Tunuslu yönetmen Abdellatif Kechiche yeni filmi Mektoub is Mektoub‘un çekimlerine eylül ayında başlamıştı. Çekimlere devam eden Kechiche merakla beklediğimiz bu filmini François Bégaudeau’nun romanı La blessure, la vraie‘den uyarladı.

Filmin merkezinde genç senarist Amin yer alıyor. Amin, Paris’e taşındıktan sonra Akdeniz’deki memleketine tatil yapmak maksadıyla dönmek ister. Akdeniz’e geldikten sonra zamanını çocukluk arkadaşlarıyla birlikte barlarda ve sahilde geçirir. Bir akşamüstü Jasmine adlı kızla tanışır ve ona âşık olur. Amin onunla birlikteyken filmlerdeki gibi tutkulu bir ilişki ister. Bir gün Amin, Jasmine sayesinde bir yapımcıyla tanışır. Yapımcı, Amin’in ilk filmini finanse etmeyi kabul eder. Fakat yapımcının eşi de Amin’e ilgi duymaya başlayınca Amin bir seçim yapmak zorunda kalacaktır: Ya ilk filmi, ya yapımcının eşi, ya da Jasmine. Kechiche üç aydır çekimlere devam etmesine rağmen halen filmde kimlerin oynadığı açıklanmadı. Filmin Cannes Film Festivali’ne yetişip yetişmeyeceği de bilinmiyor.