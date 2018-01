Geçtiğimiz yıl İngiliz aktris Keira Knightley’nin Rusya’yı 34 yıl boyunca yöneten imparatoriçe II. Katerina‘yı (diğer adlarıyla Büyük Katerina, Catherine the Great) oynayacağı açıklanmıştı. Barbra Streisand’ın yönetmenlik koltuğuna oturacağı bu biofilmin çekilip çekilmeyeceğini bilmiyoruz. Çünkü filmin duyurulduğu Şubat 2017’den sonra yeni bir haber gelmedi bu projeden. Öte yandan bu filmden önce HBO’nun mini dizisini izleyebiliriz. Bugünkü haberlere göre usta oyuncu Helen Mirren, HBO ve Sky kanallarının ortaklaşa yaptıracakları Catherine the Great adlı mini dizinin başrolünü üstlenecek. Dizi dört bölümden oluşacak, Elizabeth I‘in senaristi Nigel Williams tarafından kaleme alınacak. Yönetmenliği ise The Crown dizisinden Philip Martin üstlenecek. Çekimlere 2018’in sonlarına doğru başlanacak, dizi 2019’da yayınlanacak. Mirren daha önce Queen filminde İngiliz kraliçesini, Elizabeth I mini dizisinde Kraliçe Elizabeth’i de oynamıştı.