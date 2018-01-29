2017’de pek yankı uyandıramayan Happy End filmiyle sinemalara dönen usta yönetmen Michael Haneke yeni projesini duyurdu. Şimdiye dek hep sinema/TV filmleri ve belgesellerle meşgul olan Haneke 1979 yılında iki bölümden oluşan Lemminge adlı bir mini dizi hazırlamıştı. Bu mini dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Haneke 39 yıl aradan sonra yeni bir dizi hazırlayacak. Kelvin’s Book adı verilen dizi, FremantleMedia’ya ait olan UFA Fiction’ın yapımcılığında çekilecek.

İngilizce dilinde çekilecek bu dizi 10 bölümden oluşacak, distopik bir gelecekte geçecek. Konu şöyle: Merkezde yer alacak bir grup genç bir uçuş sırasında acil iniş yapmaya zorlanırlar ve ilk kez ülkelerinin gerçek yüzüyle karşı karşıya kalırlar. Haneke “10 TV filmi ve 12 sinema filminden sonra daha uzun süreli bir öykü anlatmak istedim,” diyor yeni dizisi için. FremantleMedia’nın Paolo Sorrentino’nun kaliteli dizisi The Young Pope‘un ve Starz’da yayınlanan American Gods‘ın yapım şirketleri arasında yer aldığını da belirteyim. Kelvin’s Book‘un çekim tarihi açıklanmadı.