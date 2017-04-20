Farklı derdi olan, farklı insanlarla çektiği ve farklı bir sınıfa hitap eden filmler yaratan Ken Loach, hayatını değiştiren filmi anlatıyor.

“Küçük bir çocukken, sinema pek umrumda değildi. Yapmacık ve gereksiz bulurdum. Benim aşkım tiyatroydu. Bütün hayalim Shakespeare’i Stratford’da izlemekti. Hayalim ve büyük amacım tiyatroydu. Aktör, yönetmen, oyun yazarı, sanat yönetmeni ve hatta sahneyi süpüren görevli. Hepsini olmaya hazırdım.”

“1950’lerin sonuna doğru Ladri Di Biciclette’yi (Bisiklet Hırsızları) izledim. Okulu tiyatrocu olmak için bırakmak üzereydim, sonunda kötü bir tiyatro oyuncusu olmak üzere uzun bir yolculuğa çıkıyordum. Tek kelimeyle hayatım değişti. Vittorio De Sica’nın filminin üzerimde büyük bir etkisi oldu. Sinemanın sıradan insanların, sıradan hayatlarını ve içlerine düştüğü ikilemleri yansıtabileceğini gördüm. Yıldızlar, zenginlikler, absürd maceralarla dolu bir film değildi. Sinemayı farklı bir ışıkla görmemi sağladı. Hollywood saçmalığının dışında bir hayat olduğunu gösterdi.”