En son I, Daniel Blake filmini çeken, bu filmiyle Cannes’dan Altın Palmiye ödülünü kazanan usta yönetmen Ken Loach iki yıllık aranın ardından setlere dönmeye hazırlanıyor. Solcu yönetmen her zamanki gibi günümüzün İngiltere’sinde yaşanan sosyal sorunlarına odaklanacak. Usta yönetmenin yeni filminin adı Sorry We Missed You olacak. Filmin merkezinde genç bir çift yer alacak, onların sıradan bir işte sözleşmesiz çalışmak zorunda kalmalarına odaklanılacak. İlk açıklamalara göre I, Daniel Blake‘e yakın bir film olacak. Çekimlere sonbaharda başlanacak.

Son filmleri Le fille inconnue ile olumsuz eleştiriler alıp 2016’da Cannes’dan ödülsüz dönen Belçikalı yönetmenler Jean-Pierre ve Luc Dardenne de sonunda bu yıl setlere dönecekler. Kardeşlerin 11. filmleri Ahmed adını taşıyor. Adından da anlaşılacağı üzere Belçika’da yaşayan Ahmed adlı bir genç yer alacak. Henüz ergen olan Ahmed, Kur’an-ı Kerim’i okuduktan sonra öğretmenini öldürmeye yeltenecek, olaylar gelişecek. Film, Belçikalı bir gencin radikalleşmesini işleyecek. Anlaşılacağı üzere Dardenne Kardeşler bu kez gerilimli bir filmle dönecekler.

Gelelim Fransız yönetmen Arnaud Desplechin‘e. Geçen yıl Marion Cotillard’lı Les fantômes d’Ismael‘le genelde olumsuz eleştiriler alan Desplechin arayı uzatmadan setlere dönecek. Yönetmenin yeni filminin adı Roubaix, A Light imiş. Başrolü Roschdy Zem üstlenecek. Bu film polisiye türünde olacak, filmin merkezinde tecrübeli ve akıllı bir dedektif yer alacak. Desplechin bu ilk polisiye filminde yaşlı bir kadının iki kadın komşusunca öldürülmesini anlatacak. Zem dedektif Daoud’a, Antoine Reinartz çaylak polis Louis’e hayat verecek. Sara Forestier’se katillerden birini oynayacak. Desplechin senaryoyu Ava‘nın senaristi Lea Mysius’la birlikte kaleme almış.

2009’da vizyona giren The Times that Remains filminden beri uzun metrajlı bir film çekmeyen Elia Suleiman çok yakında yeni filminin çekimlerine başlayacak. Haberlere göre Suleiman, It Must Be Heaven adını verdiği yeni filminin çekimlerine 6 mayısta başlayacak. Film komedi türünde olacak, yönetmenin saldırıların, patlamaların olmadığı, kimliğin sürekli kontrol edilmediği bir yere taşınmak isteyen bir karakteri (aslında yönetmenin kendisi) koyacak, karakterin memleketi Filistin’den kopup önce Paris’e taşınmasını, burada da terör saldırılarına tanık olunca New York’a taşınmasını konu alacak, ama hayal kırıklığı baki kalacak.

Habere Japon yönetmen Hirokazu Koreeda‘yla devam edelim. Koreeda kariyerinde ilk kez Fransa’da bir film çekecek. The Truth About Catherine adlı filminin başrollerini Juliette Binoche’la Catherine Deneuve üstlenecekler. Deneuve’la Binoche aktris bir anneyle (Catherine) senarist kızı rollerinde karşımıza çıkacaklar. Film zorba annesinden kurtulmak için Amerika’ya taşınan cefakâr bir kadına odaklanacak. Birkaç yıl sonra kadın, kocası ve çocuğuyla birlikte Fransa’ya dönmek durumunda kalacak. İlk açıklamalara göre bu film, Koreeda’nın önceki filmlerinden epey farklı olacak, Sunset Boulevard‘a yakın olacak.