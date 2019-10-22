Usta yönetmenlerin Marvel ve daha geniş anlamda süper kahraman filmlerine tepkilerine Ken Loach da katıldı…

“Çok sıkıcı buluyorum… Ticari mal olmaları için çekiliyorlar. Hamburger gibiler. Bütün iş büyük bir şirkete daha çok kar getirmek için bir ticari eşyanın üretimi. Küçümseyen bir yaklaşımdalar. Sinemayla pek ilgisi olmayan pazarlama uygulamaları hepsi…”

Fernando Meirelles ise biraz daha ılımlı yaklaşmaya çalışmış…

“Scorsese’ye hak vermeden edemiyorum çünkü Marvel filmleri izleyemiyorum. 8 yıl önce Spider-Man izlemiştim ama yetti, ilgimi çekmiyor.”

“Tabi ki bu kötü oldukları anlamına gelmiyor. İlk Deadpool filmini izledim, fena değildi. Aksiyon sahneleri çok iyiydi… Daha sonra Deadpool 2’yi uçakta izlemeye çalıştım ama yarım saat sonra pes ettim”