Diğer ülkelerdeki COVID-19 gündemini takip etmek için arada bir yabancı haber kanallarını açıyorum. Özellikle yaşı ilerlemiş sinemacılar, elde olmaksızın aklımdan geçiyor: Salgından korunabiliyorlar mı acaba? Virüse yakalandılar mı? Yalnız yaşıyorlarsa ekmeklerini alacak birileri var mı?

Aile, tanıdıklar için duyulan endişeden farklı bir his bu tabii ki. Ama insanın kaygılanma kapasitesi limitsiz. Ve gayet insani bir duygu olarak, salt eserleriyle tanıdığımız insanları da merak edebiliyoruz.

İlk düşündüğüm isimlerden biri Ken Loach. Kendisi 83 yaşında; sadece sinemaya değil hayata dair dersler alabileceğimiz bir öğretmen. Umuyor ve diliyorum ki daha mazlumun tarafında durarak anlatacağı çok hikaye, bize armağan edeceği çok film var.

Geçen yıl Cannes’da çıktıktan sonra dünya sinemalarını dolaşan son filmi Sorry We Missed You (Üzgünüz, Size Ulaşamadık), bugünlerde önemi ve değeri çok daha iyi anlaşılacak bir film. Son 10 dakikası boyunca, İngiliz sağlık sistemini bugünlerde yaşanan kriz öncesi uyarmak için adeta çırpınıyor. Kim bilir, belki de Boris Johnson, Loach filmlerinin bir filmden fazlası olduğunu anlayabilseydi NHS’nin çöküşünü engelleyecek bir şeyler yapmayı düşünebilirdi.