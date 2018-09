Son filmi I, Daniel Blake‘le Cannes Film Festivali’nden ikinci Altın Palmiye ödülünü kazanan usta yönetmen Ken Loach yeni filmi Sorry We Missed You‘nun çekimlerine İngiltere’nin Newcastle kentinde başladı. Senaryoyu yönetmenin pek çok filminin senaristliğini üstlenen Paul Laverty kaleme aldı. Film, Ricky ve ailesine odaklanacak. Tüm filmlerinde işçi sınıfının dertlerini anlatan Loach bu filminde de işçi sınıfını işleyecek. Bu kez temel mesele 2008’deki ekonomik kriz olacak, Ricky’nin borçlarını ödeyemediği bir zamanda karşısına bir fırsatın (yeni bir minibüsü çalıştırma fırsatı) çıkmasını konu alacak. Başlıca roller Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone ve Katie Proctor‘a teslim edilmiş. Film 2019’da vizyona girecek.