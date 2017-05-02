Politik fikirlerini açıklamaktan çekinmeyen ve bunu sinemasına da yansıtan Ken Loach yaklaşan İngiltere genel seçimlerinde İşçi Partisi’ni ve Jeremy Corbyn’i destekliyor.

Loach, ingiliz devlet televizyonu BBC’ye yanlı yayın yaptığı gerekçesiyle ağır tepki gösterdi:

“Bana göre seçimlerin adaletini engelliyor. Özgür ve adil davranan bir medya olmazsa, özgür seçimlerden de bahsedilemez. Jeremy Corbyn’i küçük düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle BBC’nin böyle taraflı yayın yapması kabul edilemez. İğrenç ve akıl alabilecek bir durum değil. Sorgulanmalılar.”

Loach daha önce kendisine gelen “8 Haziran’da yapılacak seçimlerde, Muhafazakarlar bir kez daha seçilirse, sinemaya devam eder misiniz” şeklindeki bir soruya “Bilemiyorum. Sanata devam etmek zor zamanlarda daha çok gerekli. Ederim sanırım ama zorlanırım.” sözleriyle yanıt vermişti.